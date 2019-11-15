Вашингтон, , 10:56 — REGNUM США не могут себе позволить полный разрыв отношений с КНР, заявили представители Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди и Джуд Бланшетт в статье для издания Bloomberg.

«Самая крупная проблема, с которой в настоящий момент столкнулись США, — это борьба со страной (Китаем), с которой они гораздо сильнее взаимосвязаны, нежели с любым предыдущим конкурентом», — заявили эксперты.

В статье также говорится, что в Вашингтоне всё чаще раздаются призывы к полному отказу от отношений с Китаем, а американская администрация в отношениях с КНР придерживается принципа «лучше перебдеть, чем недобдеть», ограничивая связи, которые кажутся рискованными.

«Осознанно или нет, но подобный подход американской администрации подталкивает США и Китай к стремительному распаду отношений. При этом нет чёткого понимания масштабов сопутствующего ущерба и того, как именно должен выглядеть успешный исход такого начинания», — добавили эксперты.

По мнению Кеннеди и Бланшетта, США необходимо установить более разумные рамки реагирования на политику Китая, добавив, что альтернативой разъединению является отказ от наивности в отношении Китая и более разумный подход к интеграции.

«Этот подход потребует больших усилий для обеспечения того, чтобы взаимодействие с Китаем было экономически справедливым, укрепляло бы безопасность США и соответствовало американским ценностям. Делая упор на интеграцию, а не на разделение, мы увеличиваем шансы на то, что США смогут эффективно сотрудничать с другими правительствами-единомышленниками, промышленностью, всеми заинтересованными сторонами и, таким образом, более эффективно конкурировать с Китаем», — говорится в статье.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп начал торговую войну против Китая, задавшись целью вернуть американский капитал обратно в страну и наказать КНР за «кражу» американской интеллектуальной собственности.

Трамп увеличил торговые пошлины в отношении китайского импорта, на что Пекин также ответил увеличением пошлин в отношении некоторых товаров, импортируемых из США. В настоящий момент стороны продолжают торговые переговоры. Недавно в Белом доме заявили о скором заключении торгового соглашения с КНР.

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