Вашингтон, 15 ноября 2019, 10:56 — REGNUM США не могут себе позволить полный разрыв отношений с КНР, заявили представители Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди и Джуд Бланшетт в статье для издания Bloomberg.
В статье также говорится, что в Вашингтоне всё чаще раздаются призывы к полному отказу от отношений с Китаем, а американская администрация в отношениях с КНР придерживается принципа «лучше перебдеть, чем недобдеть», ограничивая связи, которые кажутся рискованными.
По мнению Кеннеди и Бланшетта, США необходимо установить более разумные рамки реагирования на политику Китая, добавив, что альтернативой разъединению является отказ от наивности в отношении Китая и более разумный подход к интеграции.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп начал торговую войну против Китая, задавшись целью вернуть американский капитал обратно в страну и наказать КНР за «кражу» американской интеллектуальной собственности.
Трамп увеличил торговые пошлины в отношении китайского импорта, на что Пекин также ответил увеличением пошлин в отношении некоторых товаров, импортируемых из США. В настоящий момент стороны продолжают торговые переговоры. Недавно в Белом доме заявили о скором заключении торгового соглашения с КНР.
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