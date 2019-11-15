Нью-Дели, , 11:11 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что Пакистан создал индустрию террора и должен понести наказание за свои деяния. Об этом 15 ноября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

Субраманиам Джайшанкар, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Нельзя отрицать тот факт, что Пакистан создал целую индустрию террора, чтобы держать в страхе Индию и других соседей». По словам главы внешнеполитического ведомства южноазиатского государства, необходимо продолжать оказывать давление на Исламабад, чтобы переломить сложившуюся тенденцию. «Раньше Нью-Дели позволял своим пакистанским коллегам вести с Индией мирный диалог и осуществлять сотрудничество, однако реальной проблемой двухсторонних отношений является угроза трансграничного терроризма», — заключил он.

Напомним, что проблема терроризма является одной наиболее опасных угроз национальной безопасности Индии. Последний крупный теракт произошёл в стране 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар, Джамму и Кашмир. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.