Москва, , 10:49 — REGNUM Возбуждение уголовного дела против российского журналиста Владимира Соловьёва на Украине — это пример преследования неугодных Киеву журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы расцениваем возбуждение уголовного производства против представителя СМИ как ещё один пример преследования неугодных киевскому режиму журналистов и наращивания на них неправомерного давления», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что это очередные шаги властей Украины «на пути дальнейшей зачистки информационного пространства и раскручивания такой настоящей, очередной травли журналистов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что СБУ открыла два уголовных дела против российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва. В документе указаны номера дел, а также статья «Посягательство на территориальную целостность Украины», сказал он.

Депутат также заявил, что журналист должен «ответить за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины». Он отметил, что правоохранительные органы Украины будут также давать запросы в Европу, чтобы наложить на Соловьёва санкции.

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