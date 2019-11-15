Тбилиси, , 10:47 — REGNUM Содокладчики группы мониторинга в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлатини (Румыния) и Клод Керни (Франция) выразили глубокое сожаление в связи с провалом законопроекта о конституционных изменениях в парламенте Грузии. Содокладчики сделали соответствующее заявление, передает 15 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

«Мы сожалеем об отсутствии поддержки этой поправки. Все заинтересованные стороны более десяти лет требовали внедрения пропорциональной избирательной системы. С учетом очевидного консенсуса между всеми заинтересованными сторонами, неспособность внедрить эту систему до парламентских выборов 2020 года до сих пор неясна. Это шаг назад», — говорится в заявлении содокладчиков Совета Европы.

Содокладчики призвали Грузию найти способ утвердить эти поправки до предстоящих выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября парламент провалил законопроект о переходе от смешанной к пропорциональной системе выборов. За изменения проголосовал 101 депутат, тогда как для принятия конституционных поправок требовались 113 голосов. 39 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта» воздержались от голосования. Таким образом, выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе (в мажоритарных округах и по партийным спискам), с 3-процентным барьером и предоставляемым политическим партиям правом создавать блоки.

В Тбилиси проходит протестная акция. Митингующие перекрыли центр города 14 ноября. На ночь установили палаточный лагерь на проезжей части проспекта Руставели и заявили, что не уйдут оттуда, пока парламент не проголосует за избирательную реформу.

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