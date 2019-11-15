Мумбаи, Индия, , 11:10 — REGNUM Лидер ультраправой националистической партии «Шив сена» Санджай Раут заявил, что «Шив сена» сможет сформировать в индийской Махараштре такое правительство, которое «продержится у власти четверть века». Об этом 15 ноября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на интервью индусского лидера.

Санджай Раут, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что формирование правительства в Махараштре является моральным долгом партии перед народом штата. По словам политика, в осуществлении этой задачи «Шив сене» окажут содействие «Партия националистического конгресса» (ПНК) и «Индийский национальный конгресс» (ИНК). Обе партии принадлежат к оппозиционному лагерю и не поддерживают националистическую идеологию.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам выборов победу одержала коалиция правых партий «Бхаратия джаната парти» (БДП) и «Шив сена». Тем не менее, впоследствии альянс распался из-за внутренних разногласий по вопросу распределения министерских портфелей. Из-за невозможности сформировать устойчивое правительство президент Индии Рам Натх Ковинд ввел в штате президентское правление. Это означает роспуск законодательного собрания Махараштры и передачу всех полномочий местных органов власти федеральному правительству. В настоящее время «Шив сена» и альянс ИНК-ПНК ведут переговоры с целью выработать взаимоприемлемые условия формирования коалиционного правительства в Махараштре.