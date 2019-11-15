Нью-Дели, , 10:39 — REGNUM Американская делегация через несколько дней прибудет в Индию, чтобы подготовить заключение торгового соглашения. Об этом сообщает 15 ноября информационное агентство ANI со ссылкой на источники.

Отмечается, что США и Индия успешно ведут торговые переговоры, и для соглашения о двусторонней торговле им осталось обсудить последние детали.

Так, 12 ноября в США прибыл министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, он встретился с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Собеседники продвинулись в преодолении торговых противоречий, говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Индия повысила ввозные пошлины на 28 товарных наименований из США в ответ на введение Вашингтоном пошлин на поставки в свою страну стали и алюминия.

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