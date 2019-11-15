Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Делегации России и Соединенных Штатов обсудили в Женеве выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщается на сайте Госдепа США.

«Делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, относящихся к выполнению договора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двусторонней встреча консультативной комиссии состоялась с 6 по 13 ноября в Женеве.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонний договор между Россией и Соединёнными Штатами о сокращении арсеналов ядерных вооружений был подписан тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и его американским коллегой Бараком Обамой 8 апреля 2010.

Он предполагал сокращение сторонами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает договор СНВ-3, действие которого истекает в 202 году, неудачным, поэтому в Вашингтоне пока не определились, стоит ли его продлевать.

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