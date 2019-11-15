Кигали, , 10:36 — REGNUM Вторая встреча представителей Уганды и Руанды, посвященная закрытию границы между странами в Гатуне в начале этого года, не состоится в установленный срок. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По словам официального представителя правительства Уганды Офвоно Опондо, встреча была отменена по просьбе Кигали.

«Таким образом, средства массовой информации сообщили о том, что второе заседание Специальной комиссии по меморандуму о взаимопонимании между Угандой и Руандой, заключенному в Луанде, запланированное на 18 ноября 2019 года в Кампале, было отложено по просьбе Руанды. Вскоре будет объявлена новая дата», — заявил Опондо в четверг, 14 ноября.

Изначально встреча, которая должна была стать продолжением переговоров в Кигали 16 сентября, должна была состояться через 30 дней, то есть 16 октября 2019 года, однако она была перенесена на ноябрь. Теперь, когда ноябрьская дата также отменена, остается неясным, когда лидеры двух стран встретятся.

Ожидается, что вторая встреча поможет решить проблему закрытия границы, которая была закрыта с февраля 2019 года. В результате ухудшения взаимоотношений торговля между Угандой и Руандой резко сократилась, передает издание.