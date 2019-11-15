Амстердам, , 10:25 — REGNUM Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.

По мнению автора газеты, эти сообщения ясно показывают, насколько высоки на самом деле политические ставки в этом деле. В поле зрения оказались два близких доверенных лица российского президента Владимира Путина. Речь идёт о министре обороны Шойгу и директоре ФСБ Бортникове.

JIT хочет знать, были ли они причастны к применению установки БУК 17 июля 2014 г. — т. е. в тот день, когда был сбит самолёт рейса MH17.

В статье указывается, что подняться выше в российской иерархии уже почти невозможно. Шойгу и Бортников считаются опорами «режима Путина». Оба являются членами Совета безопасности. Кроме того, как напоминает автор статьи, о Шойгу в последнее время иногда говорят как о возможном преемнике Путина.

При этом, как считает автор статьи, намёки JIT вовсе нельзя назвать необоснованными. Обнародованные 14 ноября записи перехваченных телефонных разговоров, по его мнению, ясно показывают, что «именно Россия стоит за конфликтом в Донбассе». Правда, в этих записях не говорится о БУКе. Но это не означает, что у следователей нет конкретных указаний на причастность Шойгу и Бортникова к этому делу, отмечается в статье.

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