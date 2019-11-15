Киев, , 10:30 — REGNUM Представители министерства обороны США проведут аудит ключевых предприятий украинской оборонной промышленности, сообщило издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Речь идёт о представителях Института оборонного анализа США, который является одним из подразделений Пентагона.

Издание опубликовало распоряжение за подписью главы концерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса, согласно которому директорам оборонных предприятий поручено организовать приём американской делегации.

В распоряжении журналистов также оказалась программа визита представителей США. С 11 по 21 ноября 2019 года они объездят все ключевые оборонные предприятия Украины. Основной сферой интересов представителей Пентагона является «будущее компаний в контексте планов по консолидации, объединению, смены формы управления (корпоратизации), планы перехода на новые линии производства, проблемы в цепочке поставок, а также бумажный список от 5 до 10 компаний, с которыми сотрудничает предприятие».

Украинскую сторону попросили обеспечить проведение встреч на русском или английском языке, а также подготовить полную информацию касательно персонала предприятий, оборудования, непрофильных активов и долгов.

Бывший глава «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук назвал происходящее аудитом украинской «оборонки».

"После ситуации с «Мотор Сич» (украинский завод по производству авиадвигателей — ИА REGNUM) американцы, видимо, решили действовать на опережение, провести критический анализ наших предприятий, чтобы понять, какие важные технологии есть и как не допустить их «вытекания» из страны», — считает он.

После сбора всей информации о состоянии украинской оборонной промышленности все ключевые предприятия могут быть приватизированы «проверенными» и лояльными США людьми, отметил Бондарчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры о покупке предприятия «Мотор Сич» ведёт неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс. США якобы хотят не допустить покупку предприятия Китаем.

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