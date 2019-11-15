Тбилиси, , 10:20 — REGNUM Участники митинга, организованного в знак провала голосования в парламенте Грузии о введении пропорциональной избирательной системы, всю ночь и до утра оставались в палатках, разбитых на проезжей части у здания парламента республики. Об этом 15 ноября сообщает «Первый канал» Общественного вещателя Грузии.

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Как заявили митингующие, они намерены протестовать до тех пор, пока гражданам страны не предоставят возможности «проведения достойных выборов».

«Руставели и не только этот проспект будут перекрыты долго. Будут еще палатки, протест будет активным», — сказал один из организаторов протеста, продюсер Миша Мшвилдадзе.

Добавим, что накануне вечером протестующие принесли на проспект Руставели красные розы. Как предположил Мшвилдадзе, это могли сделать люди, которые «ожидают революционных настроений».

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«Никто здесь не хочет силовых событий и сценариев. Мы хотим пропорциональных выборов», — заверил Мшвилдадзе.

Напомним, накануне, 14 ноября, протестующие разбили палатки прямо на проезжей части на проспекте Руставели у здания парламента в Тбилиси. Участники протестной акции заверили, что останутся здесь до тех пор, пока парламент не согласится на выборы по пропорциональной системе в условиях переходного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Тбилиси начались несколько дней назад. Поводом для недовольства оппозиции стал провал в парламенте Грузии проекта о введении пропорциональной избирательной системы с нулевым избирательным барьером на выборах в парламент в 2020 году.

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