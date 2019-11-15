Дамаск, , 10:26 — REGNUM Российские военные заняли оставленную американскими войсками базу вблизи сирийского населенного пункта Метрас. Видеозапись операции опубликована 15 ноября телеканалом «Звезда».

Объект «Сиррин» контролируют подразделения российской военной полиции, территорию проверяют саперы. Американские военные пытались уничтожить базу, однако транспортные самолеты смогут сесть на грунтовую посадочную полосу, также уцелели помещения базы.

На месте бывшей военной базы США будет открыт центр выдачи гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, аэродром «Сиррин» находится возле города Кобани (Айн-эль-Араб), неподалеку от границы с Турцией. Американцы оставили его 13 ноября.

Читайте также: В Сирии военная полиция РФ взяла под охрану аэродром рядом с городом Кобани

США отвели войска из сирийского города на границе с Турцией