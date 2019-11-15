Киев, , 10:14 — REGNUM Установить заказчиков убийства и завершить расследование дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе на Украине практически невозможно. Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью изданию «Настоящее время».

«Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления», — сказал он.

По его словам, преступление расследуется уже 20 лет, и многое было потеряно, а «многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя было доказать».

Напомним, украинский журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года в Киеве. Спустя несколько месяцев обезглавленное тело журналиста наши в лесу в Киевской области.

К пожизненному заключению за убийство Гонгадзе был приговорен бывший руководитель департамента внешнего наблюдения МВД Украины, генерал Алексей Пукач, также длительные сроки заключения получили трое бывших милиционеров. Заказчиком убийства, по мнению журналистов, мог быть тогдашний президент Украины Леонид Кучма.

Читайте также: На Украине произошло 57 нападений на журналистов с начала года