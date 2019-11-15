Улан-Удэ, , 10:11 — REGNUM Экс-глава комитета по управлению имуществом и землепользованию Улан-Удэ Анастасия Кузовлева назвала вбросом пост мэра города Игоря Шутенкова в «Фейсбук», в котором тот объявил о её увольнении. Бывшая чиновница на своей странице написала, что соцсети превращаются из «механизма справедливого доведения информации в инструмент карательного унижения и попытку опорочить и задавить человека».

Она отметила, что информация распространилась молниеносно, однако никаких распоряжений к тому времени принято не было.

«Как же так? Сначала вброс, а потом дело? Позволю себе не согласиться с такими методами», — написала она.

По её словам, после публикации поста мэра она сама написала заявление об отставке. Анастасия Кузовлева добавила, что решение приняла, поскольку размещённая Шутенковым информация уже не позволяет ему объективно оценивать её работу и обсуждать варианты выхода из сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в своей записи мэра Улан-Удэ сообщил об обнаруженном в культурном-спортивном комплексе игорном клубе. В связи с этим он принял решение освободить Кузовлеву от должности директора комплекса и председателя комитета.

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