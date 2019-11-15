Москва, , 10:08 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 15 ноября, примет участие в торжественной церемонии открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Церемония пройдет вечером на Новой сцене Мариинского театра.

Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер и деятели культуры и искусства на встрече обсудят итоги ключевых мероприятий Года театра в РФ, вопросы доступности культуры, в том числе в отдалённых и сельских территориях, роль музыкального и театрального искусства для детей и молодёжи.

В мероприятии также примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, Дмитрий Медведев, не скрывающий своего увлечения фотографией, осмотрит выставку известного фотохудожника и портретиста, заслуженного деятеля искусств России Сергея Берменьева — признанного мастера психологической фотографии.

На выставке будут представлены около 60 работ автора, в том числе фотопортреты ведущих представителей мировой литературы, искусства, музыки, театра и кино, таких как Иосиф Бродский, Мерил Стрип, Михаил Барышников, Валерий Гергиев, Шэрон Стоун, Сергей Михалков, Аль Пачино, Джек Николсон, Мстислав Ростропович, Шон Пенн, Виктор Цой.

«Сергей Берменьев представляет работы не просто как фотограф, но и как художник, создавая драматические визуальные образы героев при помощи внедрения цветовой абстракции», — отметили в пресс-службе правительства РФ.