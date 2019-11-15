Новосибирск, , 09:53 — REGNUM Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам предложил ужесточить штрафы для застройщиков, затягивающих сроки возведения объектов в областной столице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным управления капитального строительства и инженерного обеспечения департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, в Новосибирске строится 780 объектов общей площадью почти 3 млн кв. метров. На начало 2018 года насчитывалось 70 объектов, где строительство было приостановлено, велось с нарушением сроков или было отнесено к объектам незавершенного строительства на постоянной основе. Из них восемь были завершены, но здания эксплуатировались без оформления необходимых документов.

«По итогам работы в 2019 году на 14 объектах строительный процесс возобновлён, восемь объектов введены в эксплуатацию, — прокомментировал заместитель начальника управления капитального строительства и инженерного обеспечения департамента строительства и архитектуры города Александр Колмаков. — В отношении пяти застройщиков инициирована процедура банкротства».

По словам начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Георгия Жигульского, на территории муниципалитета заключено 894 договора аренды земельных участков для коммерческого строительства (730 гектаров). Годовой размер арендной платы по этим договорам — более миллиарда рублей. Задолженность по аренде — 524 млн. На 1 октября 2019 года срок действия договоров истёк по 499 договорам. Прекращено действие 310 договоров аренды, в том числе 29 договоров — в 2019 году.

«Мне не понятно, почему депутаты Совета депутатов города Новосибирска не обращают на эту проблему внимания», — сказал председатель комитета Евгений Покровский.

Депутаты Законодательного собрания предложили ужесточить штрафные санкции в отношении застройщиков, которые затягивают сроки строительства.

Предложения Евгения Покровского: если не выполняется срок сдачи объекта, либо у застройщика изымается земля, либо увеличивает тариф на аренду в десять раз, а не смог построить — отдай землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на достройку «проблемных домов» в Новосибирской области в ближайшие четыре года будет направлено более 3 млрд рублей.

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