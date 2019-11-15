Дамаск, , 09:55 — REGNUM Создание военной базы на территории Сирии начала армия Турции. Об этом 14 ноября сообщает агентство SANA.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, база возводится на северо-востоке Сирии, к югу от города Рас-эль-Айна, который находится у сирийско-турецкой границы.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции зашли на территорию Сирии в ходе военной операции «Источник мира». По заявлению представителей Анкары, целью нарушения границы является обеспечение зоны безопасности от курдских боевых подразделений, которые в Турции считают террористическими.

После подписания меморандума в Сочи между Анкарой и Москвой операция была приостановлена. В районе началось совместное патрулирование территории военнослужащими России и Турции.

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