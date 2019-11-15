Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM В екатеринбургской городской думе сформировали состав рабочей группы, которая должна будет обсудить механизм по усилению контроля над бюджетными расходами. Об этом сообщает ЕАН.

Список участников сформировал спикер Игорь Володин. В нём содержатся 26 из 36 депутатов гордумы.

Парламентарии обсудят предложение о предварительном обсуждении программных статей расходов. Ожидается, что депутаты могут одобрять и не одобрять программы мэрии. Хотя решения будут носить рекомендательный характер, они могут сыграть роль при принятии проекта бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Володин подал в гордуму проект положения о новой процедуре. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против инициативы.

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