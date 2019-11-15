Вильнюс, , 09:56 — REGNUM Российские граждане Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, осуждённые литовскими властями за шпионаж, помилованы решением президента Литвы Гитанаса Науседы. Такое сообщение опубликовала 15 ноября пресс-служба главы государства.

Отмечено, что решение принято после рекомендаций комиссии по помилованию и на основании поправок к уголовному кодексу, которые дают главе госудаства такое право.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудника ФСБ России Николая Филипченко приговорили в Литве к десяти годам лишения свободы. Его признали виновным в попыткезавербовать сотрудников, которые могли бы установить систему прослушивания в кабинете и резиденции бывшего президента Дали Грибаускайте. Сергей Моисеенко обвинялся в сборе военной информации в пользу РФ.

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