Якутск, , 09:49 — REGNUM На заседании Совета Государственного Собрания Якутии депутаты рассмотрели и одобрили проект программы деятельности парламента на 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Госсобрании Якутии обсудили проблемы медицины и постепенной оптимизации

Примерный проект представил председатель Госсобрания Пётр Гоголев.

«Комитетами предложено 45 законопроектов, 31 из которых — законодательная инициатива народных депутатов Якутии, 4 инициированы главой республики, 10 — правительством», — отметил спикер.

В частности, постоянный комитет Госсобрания по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости планирует внести законопроект о социальном питании, комитет по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций — законопроект об объектах нематериального культурного наследия народов республики, комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики — законопроект о фольклоре КМНС и т.д.

Кроме того, на 2020 год запланировано проведение 76 мероприятий: 6 пленарных заседаний Госсобрания, 2 публичных слушания, 8 парламентских слушаний, 34 правительственных часа, 26 круглых столов, 1 муниципальный час, заседание Совета представительных органов муниципальных образований при парламенте, проведение II Съезда депутатов представительных органов муниципальных образований.

Так, на январь запланированы парламентские слушания о ходе реализации господдержки граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков жилья в рамках республиканской госпрограммы «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг». Ход реализации подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» по итогам 2019 года и планы на 2020 будут рассмотрены на правительственном часе.

Эти два мероприятия проведет комитет Госсобрания по строительству, ЖКХ и энергетике. Он же организует круглый стол о территориальном планировании генплана республики. А перспективы внутреннего и въездного туризма в Якутии станут предметом обсуждения на круглом столе постоянного комитета Госсобрания по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

Отдельно в проекте отражены мероприятия парламентского контроля за реализацией в Якутии стратегических федеральных и республиканских документов. Так, якутские парламентарии планируют рассмотреть ход реализации в республике федеральных проектов «Спорт — норма жизни», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография», федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и т.д.

Также запланированы выездные заседания постоянных комитетов парламента и другие мероприятия в соответствии с Регламентом Госсобрания.

Пётр Гоголев отметил, что примерная программа деятельности парламента будет рассмотрена и принята на декабрьском пленарном заседании Госсобрания.

«С 1 января по 30 сентября 2019 года народным депутатам поступило 572 проекта федеральных законов, законодательных инициатив региональных парламентов, обращений. Из них мы поддержали более 80 документов, подавляющее большинство поступило к нам в межпленарный и межсессионный периоды, поэтому не рассмотрено», — пояснил спикер и предложил расширить деятельность Совета Госсобрания в 2020 году.

В завершении заседания было принято решение внести проект примерной программы деятельности парламента в повестку двенадцатого пленарного заседания и предложить Госсобранию утвердить её.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсобрании Якутии состоялся круглый стол, на котором народные депутаты, представители правительства республики и профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований и председатели районных советов депутатов, руководители учреждений здравоохранения, общественность обсудили основные проблемы оптимизации здравоохранения в республике.