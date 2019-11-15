Ташкент, , 09:43 — REGNUM В Ташкенте стартовала 18-я министерская конференция программы центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), сообщает издание UzDaily.

Отмечается, что данная платформа служит для расширения экономического сотрудничества между старании — членами программы. В мероприятии принял участие президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао, который выразил поддержку региональной интеграции.

Он отметил, что программа ЦАРЭС профинансировала с 2001 года 200 проектов на общую сумму $37 млрд в сфере транспорта, энергетики и торговли.

Участники конференции в совместном заявили написали, что готовы к реализации расширенной повестки ЦАРЭС до 2030 года в сфере торговли, туризма, сельского хозяйства, водных ресурсов и развития человеческого капитала.

Отметим, АБР является секретариатом программы ЦАРЭС, а членами программы — Афганистан, Азербайджан, Китай, Грузия, Казахстана, Киргизия, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.