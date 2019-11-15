Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Китайским телекоммуникационным компаниям Huawei и ZTE «нельзя доверять», так как они представляют угрозу безопасности США. Такое мнение в письме, написанном 13 ноября председателю Федеральной комиссии по связи Аджиту Паю, высказал министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, сообщает телеканал CNN.

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В письме генпрокурор выражает поддержку предложению запретить операторам мобильной связи в сельских районах США пользоваться средствами из государственного фонда для закупки оборудования или услуг этих китайских компаний. Барр отмечает, что в настоящее время телекоммуникационные провайдеры выбирают, кто будет строить и обслуживать новое поколение беспроводных сетей — 5G.

«Защита американских коммуникаций, как сельских, так и городских, от оборудования компаний, представляющих опасность для целостности этих сетей, является жизненно важной целью национальной безопасности», — настаивает министр юстиции США.

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«Наша национальная безопасность будет зависеть от безопасности сетей наших союзников, а также от наших собственных», — сказал Барр, имея ввиду союзные страны, особенно в Европе, которые приняли технологию Huawei 5G вопреки пожеланиям США.

Добавим, что предложение, которое обязывает американских операторов, работающих в сельской местности, заменить китайское оборудование, Федеральная комиссия по связи планирует рассмотреть 22 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, компанию против китайских технологических гигантов Huawei и ZTE в США начали в 2018 году. Тогда ряд должностных лиц из разных разведывательных агентств США, среди которых ЦРУ, ФБР и АНБ, заявили, что не рекомендуют гражданам страны пользоваться смартфонами китайских производителей Huawei и ZTE. Обеспокоенность вызвала возрастающая популярность в сетях американских операторов компаний «из иностранного государства с отличными от американских ценностями».

В конце сентября в Конгрессе США предлагали выделить $1 млрд мелким провайдерам в стране для замещения сетевого оборудования китайских компаний Huawei и ZTE на более надёжное с точки зрения национальной безопасности США.