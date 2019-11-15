Бразилиа, , 09:38 — REGNUM Великобритания, Франция и другие страны, официально не признанные ядерными державами, могут быть подключены к переговорам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Таким образом российский лидер отреагировал на попытки США подключить к обсуждениям договора Китай. Если предложен Китай, можно подключать и Францию, и Великобританию, отметил он.

По словам Путина, эти и другие страны официально не считаются ядерными державами, но всем в мире известны в качестве таковых.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД Китая Фу Цун заявил, что КНР не собирается присоединяться к переговорам России и США по вопросам сокращения ядерного оружия.

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