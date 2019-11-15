Джакарта, , 09:36 — REGNUM Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили обеспокоенность в связи с недавней террористической атакой в Медане (Индонезия), сообщает Sindonews.

«Взрыв показывает, что проблема еще не решена. Поэтому нам необходимо сотрудничество внутри каждой страны и между странами-членами АСЕАН», — заявил глава департамента МИД Индонезии по сотрудничеству АСЕАН Хосе Таварес.

По его словам, обсуждения трансграничного сотрудничества в области борьбы с преступностью, включая терроризм, проходят на каждом заседании в рамках АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября у здания полицейского участка в Медане индонезийской провинции Северная Суматра произошел взрыв. В результате инцидента шесть человек получили ранения, четверо из них были сотрудниками полиции.

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