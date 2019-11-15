Вена, , 09:30 — REGNUM С начала войны в Донбассе Евросоюз предоставил Донбассу помощь в размере более 400 млн евро. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», сказано в заявлении ЕС, обнародованном на заседании совета ОБСЕ в Вене.

«ЕС и его государства-члены предоставили с начала конфликта более 406 млн евро гуманитарной помощи региону, из которых 45%, то есть 182 млн евро, были направлены в контролируемые правительством (Украины — ИА REGNUM) районы», — сказано в сообщении.

В ЕС призвали Россию присоединиться к международному механизму предоставления гуманитарной помощи, отметив, что российские гуманитарные конвои якобы нарушают «суверенитет и территориальную целостность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецк прибыл 91-й гуманитарный конвой из России. Он привёз в ДНР более 42 тыс. наборов детского питания для детей в возрасте до трёх лет.

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