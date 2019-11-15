Ташкент, , 09:24 — REGNUM Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия высоко оценил результативность социально-экономических преобразований в Узбекистане, сообщили 15 ноября в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

14 ноября с генсеком международно организации встретился президент республики Шавкат Мирзиёев. Стороны отметили активизацию сотрудничества, которая произошла в последние годы, в том числе в сфере таможенного администрирования и подготовки кадров.

Собеседники также обсудили расширение сотрудничества по повышению потенциала таможенных органов на основе внедрения международных стандартов. Микурия добавил, что организация поможет Узбекистану в реформировании таможенных органов.

Отметим, Кунио Микурия прибыл в Ташкент для участия в 18-й министерской конференции программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества. В мероприятии принимают участие 11 министров и представителей правительства.

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