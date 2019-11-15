Барнаул, , 09:12 — REGNUM К неутешительным выводам пришел алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, проанализировав текст государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий РФ», исполнение которой обсуждали 13 ноября на Алтае члены российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым.

«Ещё раз пересмотрел текст программы и обратил внимание на цифры, озвученные на совещании в Санниково: на 2020 год выделяют 36 миллиардов, это менее 965 рублей в год на одного сельского жителя. Если взять деревню 1000 жителей, то это 965 тысяч рублей. Заглянул на стоимость строительства дорог, оказалось, что один километр дороги V категории стоит 11 млн 732 756 рублей. Вот и считайте», — написал общественник на своей странице Facebook.

Напомним, ранее Константин Емешин прокомментировал то, как жительница алтайского села Санниково бросилось в ноги Дмитрию Медведеву. По его словам, сюжет «доброго царя и проклятых бояр» сработал, но гораздо важнее то, что принесёт Алтайскому краю сам визит высокого гостя.

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