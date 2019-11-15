Нью-Йорк, США, , 09:00 — REGNUM Резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединённых Наций «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», предложенная Киевом, мешает визитам международных наблюдателей в Крым. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Читайте также: Комитет ПА ОБСЕ одобрил антироссийскую резолюцию по Крыму

Дипломат указал на бесполезность любых дискуссий о принадлежности Крыма, напомнив, что «Крым и Севастополь являются территорией России» и «полностью интегрировались в российское политическое, правовое и экономическое пространство».

При этом Кузьмин категорически отверг все обвинения в нарушении прав человека и сообщил, что жители Крыма страдают санкций США и ЕС, а также от ограничительных действий со стороны самой Украины. При этом дипломат заверил, что Россия готова обеспечить органам международного мониторинга в области прав человека беспрепятственный доступ в Крым, о необходимости чего постоянно заявляет украинская сторона, однако сделать это на «недискриминационном основании».

«Что же мешает Организации Объединенных Наций? Ответ прост: именно эта резолюция. Заставляющая перемещаться в несуществующую «Автономную Республику Крым, Украина», — приводит ТАСС слова Кузьмина.

Также в сюжете: Депутат Рады отреагировал на голосование Украины против резолюции РФ в ООН

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН был одобрен проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. Документ поддержали 67 стран, 23 — высказались против, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, а также Китай, КНДР и Сирию. При этом 82 государства, среди которых большинство стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока, воздержались.

Авторы проекта резолюции, которая называется «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», призвали Россию «как оккупирующую страну» выполнять свои обязательства в области прав человека. В документе осуждается «временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя» и подтверждается «непризнание её аннексии».

Добавим, что после принятия в комитете резолюция по правам человека в Крыму будет вынесена на голосование Генеральной Ассамблеи. При этом резолюции ГА ООН не являются обязательными для исполнения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму ответили на антироссийскую резолюцию ПА ОБСЕ