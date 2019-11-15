Киев, 15 ноября 2019, 08:57 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины расследует уголовные дела, в которых фигурирует бывший президент Украины Пётр Порошенко, заявил глава ведомства Руслан Рябошапка 14 ноября в интервью изданию «Настоящее время».
Генеральный прокурор Украины уточнил, что Порошенко в ближайшее время хотят допросить как свидетеля по делу о так называемом «Иловайском котле», в котором была уничтожена крупная группировка ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины признал, что на Украине любого человека можно сделать фигурантом любого уголовного дела.
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