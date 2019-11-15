Париж, , 08:43 — REGNUM Во время визита в департамент Марна президент Франции Эммануэль Макрон выступил с некоторыми заявлениями о попытке самоубийства студента в Лионе, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что произошло в Лионе, ужасно. Это действительно особый случай, я видел претензии молодого человека. Я думаю о нем и его семье», — заявил Эммануэль Макрон.

Затем глава государства представил свои действия в студенческой сфере.

«Мы начали, мы многое сделали. В прошлом году я также посвятил себя вопросу жилья, взяв на себя обязательства по городам, где жилье стоит дорого. Мы продолжим оказывать поддержку и будем совершенствовать систему студенческих грантов, потому что мы смотрим на доходы семьи», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об «усиленном плане действий» для больниц во время визита в департамент Марна.

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