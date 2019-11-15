Киев, 15 ноября 2019, 08:44 — REGNUM На Украине кто угодно может стать фигурантом любого уголовного дела, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, комментируя дело компании Burisma Holding, сообщило 14 ноября издание «Настоящее время».
Рябошапка отметил, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден мог проходить по делу Burisma Holding в любом качестве — свидетеля или обвиняемого. Это зависело только от фантазии генерального прокурора Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябошапка опроверг сведения о существовании на Украине уголовного дела в отношении газовой компании Burisma. Он заявил, что это дело «существует в мозгу того, кто его придумал».
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