Киев, , 08:44 — REGNUM На Украине кто угодно может стать фигурантом любого уголовного дела, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, комментируя дело компании Burisma Holding, сообщило 14 ноября издание «Настоящее время».

«Дело в том, что сейчас можно в любое производство включить кого угодно и делать вид, что это лицо фигурирует в уголовном производстве. Насколько обоснованно это для того, чтоб это лицо там фигурировало, нужно изучать», — рассказал он.

Рябошапка отметил, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден мог проходить по делу Burisma Holding в любом качестве — свидетеля или обвиняемого. Это зависело только от фантазии генерального прокурора Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябошапка опроверг сведения о существовании на Украине уголовного дела в отношении газовой компании Burisma. Он заявил, что это дело «существует в мозгу того, кто его придумал».

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