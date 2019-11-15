Париж, , 08:24 — REGNUM Подписанное 23 октября 2019 года франко-германское соглашение о контроле над оборонным экспортом было опубликовано 14 ноября в официальном журнале французской Республики, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Соглашение является частью осуществления договора Экс-ла-Шапель, согласно которому Франция и Германия договорились выработать общий подход к экспорту оружия.

Соглашение также соответствует общему желанию Франции и Германии активизировать разработку общих оборонных программ и содействовать более тесному сотрудничеству между оборонными отраслями двух стран на основе взаимного доверия.

«В соглашении изложены правила и процедуры контроля экспорта, адаптированные к продукции оборонного назначения, для облегчения поставок в духе взаимного доверия. В частности, в нем предусмотрено более конкретное правило, облегчающее передачу товаров от одного производителя другому и сопровождаемое упрощенными методами лицензирования», — пояснили в министерстве иностранных дел Франции.

Известно, что Франция и Германия будут работать над эффективным внедрением этих инструментов в тесном сотрудничестве с французскими и немецкими компаниями.

Напомним, 22 января 2019 года в Аахене Франция и Германияподписали новый договор о дружбе и сотрудничестве.

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