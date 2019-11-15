Уфа, , 08:20 — REGNUM Представители Уфы и китайского города Тяньцзинь договорились о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Уфу 14 ноября прибыла делегация из города Тяньцзинь. На встрече, которая проходила в рамках данной поездки, с заместителем главы администрации Уфы Рустемом Газизовым, начальником Управления по физической культуре и спорту Сергеем Степановым и начальником Управления экономики и инвестиций Тимуром Хафизовым представители Тяньцзиня очень заинтересовались обменом опытом в сфере развития хоккея.

Кроме этого, китайские делегаты передали главе администрации Уфы Ульфату Мустафину приглашение на второй китайско-российский товарищеский турнир по хоккею с шайбой. Он пройдет с 9 по 13 декабря 2019 года.

По словам заместителя главы администрации Уфы Рустема Газизова, сегодняшняя встреча должна будет укрепить дружеские связи городов не только в спорте, но и во многих других отраслях.