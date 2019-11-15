Бразилиа, , 08:12 — REGNUM Риск прекращения транзита газа через территорию Украины существует, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Бразилии.

«Не все от нас зависит, — сказал российский лидер. — Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина, Россия и Евросоюз продолжают дискуссию о формате, в котором транзит российского газа через Украину будет продолжаться после 1 января 2020 года, когда истекает срок действия нынешнего.

Ранее Путин заявил, что Россия готова предоставить Украине скидку на газ до 25% при условии прямых поставок топлива.

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