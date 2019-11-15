Ла-Пас, , 07:59 — REGNUM Пять министров временного правительства были приведены к присяге исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Об этом 14 ноября сообщает газета Pagina Siete.

Анибаль Крус Сенсано стал министром здравоохранения. Марта Юхра Апаса возглавила Министерство культуры. Мильтон Наварро Мамани получил пост главы ведомства, ответственного за спорт. Помимо этого, Виктор Уго Самора Кастедо назначен министром углеводородов и энергетики, а Вильфредо Рохас Парада — министром производственного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Жанин Аньес привела к присяге одиннадцать министров нового правительства, в состав которого входит двадцать ведомств.

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