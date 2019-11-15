Сеул, , 07:34 — REGNUM Южная Корея намерена добиться от КНДР переговоров о дальнейшей судьбе южнокорейских построек в курортной зоне горы Кымган, заявил представитель министерства объединения Республики Корея Ким Ын Хан на брифинге.

«Проблема туристического комплекса должна быть решена посредством прямого диалога между Югом и Севером», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что истек срок ультиматума, выдвинутого Пхеньяном, о демонтаже южнокорейских построек в туристической зоне горы Кымган. КНДР приняло решение снести эти объекты из-за отсутствия вразумительного ответа от Южной Кореи.

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