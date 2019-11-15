Ла-Пас, , 07:34 — REGNUM Решение отозвать посла Боливии на Кубе Ариану Камперо и постоянного представителя Боливии при ООН Сашу Льоренти приняло боливийское внешнеполитическое ведомство. Об этом 14 ноября заявила руководитель МИД государства Карен Лонгарик, сообщает газета La Razon.

Дипломаты были отозваны после, того как они отказались уйти в отставку. Лонгарик добавила, что вызвала в министерство посла Кубы в Боливии для уточнения информации о якобы участвующих в беспорядках кубинских гражданах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент России Владимир Путин на закрытии бизнес-форума БРИКС сделал заявление о ситуации в Боливии. Он считает, что обстановка в республике после государственного переворота напоминает хаос. По словам российского лидера в Боливии возникла ситуация, когда власти практически нет.

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