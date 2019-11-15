Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не нуждается в помощи украинских властей, чтобы на предстоящих выборах победить бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом 14 ноября глава Белого дома заявил на выступлении в штате Луизиана.

Трамп отметил, что обошел всех своих соперников и выиграл предыдущие президентские выборы без политического опыта. По словам американского лидера, ему не нужна помощь Украины для победы над «сонным Джо Байденом».

Президент подчеркнул, что представители Республиканской партии в Конгрессе просят его сохранить процедуру импичмента, так как она приносит партии политические очки. Трамп раскритиковал демократов, назвав их «совершенно безумными и сумасшедшими».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября газета The Washington Post опубликовала материал с высказываниями советников Дональда Трампа. Они заявили, что очень долго пытались преодолеть глубокую и устойчивую ненависть президента США к Украине.

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