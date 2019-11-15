Оренбург, , 06:49 — REGNUM В Орске Оренбургской области в отставку ушли два заместителя градоначальника, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Мэр Василий Козупица завизировал распоряжения об освобождении от занимаемых должностей двух заместителей: первого заместителя главы города Дмитрия Аниськова и заместителя главы города по муниципальному хозяйству Сергея Щербаня. Оба чиновника уволены с формулировкой «по собственному желанию».

После отставки сразу трудоустроился Сергей Щербань. Теперь он занимает должность директора муниципального унитарного предприятия ПО «Реквием».

Напомним, Василий Козупица стал главой Орска 21 октября 2019 года. Из трех претендентов на пост мэра практически все депутаты горсовета выбрали кандидатуру Козупицы. Стоит отметить, что ранее он являлся врио главы муниципалитета. Весной 2019 года глава Оренбуржья Денис Паслер «принял кадровое решение по Орску»: пост покинул Андрей Одинцов, а врио градоначальника был назначен Василий Козупица. Об этом губернатор заявил в соцсети и подчеркнул, что крупный город «доведен до крайности».

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