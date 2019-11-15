Приштина, , 08:50 — REGNUM 14 ноября кандидат на пост премьер-министра Косово от «Демократической лиги Косово» Вьоса Османи заявила, что проект «Балканского шенгена» провалится, а премьеру-министру Эди Раме, который после Охридского саммита заявил о том, что Косово не следует отказываться от участия в данном проекте, следовало бы прежде поговорить с Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи подчеркнула, что она лично и её партия в целом всегда отказывалась поддерживать идеи подобного рода, тем более исходящие от Сербии.

По словам Османи, препятствий для присоединения к «Балканскому шенгену» «много и в экономическом аспекте, и в том, что относится к введению мер взаимности, <…>. Мы не можем связывать себя подобными соглашениями с Сербией, которая будет использовать их для того, чтобы отправлять (в Косово, прим. переводчика) своих высокопоставленных чиновников, которые провоцируют инциденты в Косово».

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