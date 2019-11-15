Приштина, , 09:36 — REGNUM 14 ноября исполняющий обязанности министра иностранных дел Косово Бехджет Пацолли заявил, что он «чрезвычайно счастлив в связи с избранием Петера Байера на пост докладчика по Косово в рамках Совета Европы».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на своей странице в социальной сети Facebook Пацолли выразил мнение, что любой другой выбор был бы противоестественным.

По словам косовского министра, сотрудничество с Байером будет очень важно для будущего Косово.

Напомним, в апреле 2019 года Байер совершил визит в Косово в качестве депутата Бундестага ФРГ.

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