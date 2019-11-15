Ла-Пас, , 06:00 — REGNUM Боливийский сенат выбрал спикером Еву Копа Мургу из партии «Движение к социализму», главой которой является ушедший с поста президента Боливии в результате госпереворота Эво Моралес. Об этом пресс-служба Палаты сенаторов сообщила на официальной странице в Twitter.

«Сенат Боливии единогласно выбрал новое руководство на 2019−2020 годы. Председателем станет Ева Копа Мурга», — сообщает пресс-служба законодательного органа.

Вторым вице-спикером сената стала Кармен Ева Гонсалес из оппозиционного «Демократического единства».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра ушла в отставку вслед за высшим руководством страны. Второй вице-спикер сената Жанин Аньес была назначена временным президентом Боливии.

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