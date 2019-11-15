Страсбург, Франция, , 09:36 — REGNUM 14 ноября депутат Бундестага ФРГ Петер Байер был назначен докладчиком по Косово в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, другим претендентом на эту должность был россиянин Алексей Кондратьев, чья кандидатура вызвала многочисленные возражения из Приштины.

Петер Байер родился в 1970 году и является депутатом немецкого Бундестага с 2009 года. После прохождения военной службы получил юридическое образование в Дюссельдорфе и Бонне, которое завершил в 1999 году. Является экспертом по вопросам интеллектуальной собственности. Выступает за крепкие отношения ФРГ с США и Канадой. Является заместителем председателя немецкого научного «Общества Юго-восточной Европы». Выступает за сохранение существующих границ между Косово и Сербией, а также поддерживает либерализацию визового режима ЕС для Косово.

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