Пхеньян, , 05:54 — REGNUM КДНР решила снести постройки, возведенные Южной Кореей на курорте у горы Кымган, из-за отсутствия адекватного ответа Сеула, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Принято же решение без следа снести сооружения Южной стороны, невзрачно занимая места, портившие ландшафт знаменитых гор», — говорится в заявлении.

Отмечается, что власти Северной Кореи неоднократно призывали Южную Корею к диалогу по поводу южнокорейских зданий на курорте Кымган, однако Сеул не смог дать вразумительного ответа.

«Не на иностранном языке, а на родном языке яснее ясного выделили, о чем речь, но власти Южной Кореи твердили о «глубоком обсуждении», «необходимости визита совместной проверочной группы», как говорится, украл поросенка, а показал на гусенка», — добавляет агентство.

В заявлении подчеркивается, что 6 ноября Пхеньян выдвинул Сеулу ультиматум о постройках на Кымгане, однако ответа до сих пор не последовало. В связи с этим КНДР приняло решение снести южнокорейские постройки в туристической зоне.

«Мы как хозяин будем нести ответственность перед нацией и грядущими поколениями и по-нашему прекрасно превращать горы Кымган в культурно-туристическую зону с мировым именем», — заключает ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября южнокорейское агентство «Рёнхап» утверждало, что КНДР якобы отказалась от диалога с Сеулом насчет построек в курортной зоне горы Кымган. Также северокорейские власти якобы отказались обсуждать совместную программу по использованию и развитию курорта.

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