Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Марк Касовиц, работавший в течение нескольких лет адвокатом президента США Дональда Трампа, станет защитником украинского бизнесмена Игоря Коломойского в американском суде. Об этом 14 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Касовиц займется иском руководства Приватбанка, обвиняющего Коломойского в присвоении нескольких миллиардов долларов, которые могли быть потрачены на приобретение ответчиком бизнеса и недвижимости в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября Хозяйственный суд Киева прервал процесс судебного разбирательства по заявлению бывших акционеров Приватбанка, требующих вернуть акции банка.

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