Тирана, , 09:34 — REGNUM 14 ноября министр по Европе и иностранным делам Албании Гент Чакай принял участие в мероприятиях по случаю 70-летнего юбилея основания Совета Европы.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по словам Чакая Албания является представительницей ценностей Совета Европы и намерена тесно сотрудничать с этой организацией в сфере защите прав человека в ходе своего председательства в ОБСЕ в 2020 года.

Также Чакай подчеркнул необходимость вступления Республики Косово в Совет Европы, что, по его словам, важно для защиты граждан этой республики и укрепления авторитета Совета Европы.

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