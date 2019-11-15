Брюссель, , 09:29 — REGNUM 14 ноября комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства в отставке Йоханнес Ханв интервью для «Financial Times» рассказал, что после отмены начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС президент Сербии Александр Вучич не раз говорил ему о том, что в данной ситуации не ясно, что должно мотивировать Белград на продолжение переговоров с Приштиной.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, срыв переговоров между Косово и Сербией станет ударом по ЕС, который уже почти 10 лет старается играть роль посредника при переговорах между этими республиками.

Напомним, переговоры между Косово и Сербией были прерваны после установления Косово пошлины 10% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины в октябре прошлого года, которая затем была увеличена в 10 раз, и решения Косово о создании собственной армии. В рамках Парижского форума мира лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Хашим Тачи встретились при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона.

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