Одесса, Украина, , 04:57 — REGNUM Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя корабли и подлодки с ударными ракетами «Калибр» дальнего действия, заявил 14 ноября командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко на Международной конференции по морской безопасности в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

«Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет», — пожаловался адмирал.

Он добавил, что ракетными вооружениями Москва не ограничилась: за пять лет в регионе создана глубоко эшелонированная противокорабельная оборона, усилена система ПВО вокруг Крыма новыми комплексами С-400, которые позволяют уничтожать цели на расстоянии до 240 км. Кроме того, авиационный парк Крыму пополнился новыми истребителями и бомбардировщиками.

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