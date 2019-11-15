Париж, 15 ноября 2019, 09:30 — REGNUM 14 ноября государственный секретарь Франции по европейским делам Амели де Моншалин заявила, что Франция не ставит под сомнение европейское будущее Западных Балкан.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, де Моншалин подчеркнула, что Франция стремится обеспечить реализацию поставленных ею условий прохождения переговоров о вступлении.
Данное заявление было сделано французским дипломатом после встречи с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем в Загребе.
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