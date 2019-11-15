Загреб, , 09:21 — REGNUM В Хорватской партии права (HSP) заявляют, что за прошедший срок они часто расходились во мнениях с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, но желания и фактические намерения сделать Хорватию более успешной и процветающей у них совпадали, пишет новостное агенство Večernji list 15 ноября.

Партия, возглавляемая Анте Старчевичем, 14 ноября на заседании президиума партии в городе Сиско приняла решение о том, что на предстоящих выборах она поддержит Колинду Грабар-Китарович в борьбе за второй президентский мандат, говорится в сообщении партии.

«HSP была первой и единственной партией из правого политического блока, которая на президентских выборах 2014 года поддержала Колинду Грабар-Китарович и сегодняшний её шаг показал, что мы хотим отправить ясный посыл о том, что благодаря тому же политическому курсу и тому же ожидаемому результату — победе президента Колинды Грабар-Китарович, мы намерены продолжать работать во благо Хорватии», — говорится в заявлении.